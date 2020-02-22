Англия

"Красные дьяволы" рассматривают варианты усиления атакующей линии.

Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.

По информации источника, селекционная служба "красных дьяволов" начала пристально следить за успешными выступлениями 23-летнего португальца, который в последнем матче Лиги Европы оформил хет-трик и принес "волкам" победу над Эспаньолом.

Действующее соглашение Жоты с Вулверхэмптоном рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Диогу Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

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