Италия

Бразильский хавбек, вероятно, уйдет из Наполи летом.

Полузащитник Наполи Аллан близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в услугах 29-летнего бразильца заинтересованы Интер и Эвертон, однако сумма возможной сделки не уточняется.

Около года назад ПСЖ был готов заплатить за Аллана 75 миллионов евро, но в нынешних реалиях Наполи не сможет выручить такую сумму с продажи футболиста.

У Аллана был конфликт с вице-президентом клуба Эдоардо Де Лаурентисом после матча с РБ Зальцбург, после которого бразилец стал реже появляться в основе. Теперь стороны помирились, но будущее футболиста в Наполи все еще туманно.

Ранее сообщалось, что Интер готов предложить Весино в обмен на Аллана.

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