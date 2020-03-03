Англия

Испанский специалист рассчитывает на воспитанников клуба.

Арсенал на выезде с комфортным счетом переиграл Портсмут и прошел в 1/4 финала Кубка Англии. Микель Артета остался доволен игрой молодых футболистов.

"Я очень доволен молодыми исполнителями. Мне нравится с ними работать. Выпустить молодого игрок — риск, но эти парни стоят того, чтобы рисковать. В Кубке Англии много поединков, мы идем правильным путем. Посмотрим, что нам принесет жеребьевка.

Я верю в молодых игроков. Очень важно, что мы закончили игру без пропущенных мячей и улучшили оборону при стандартных положениях. В атаке мы располагали быстрыми игроками. Рис Нельсон — выдающийся игрок. Он может обыграть один в один любого." — приводит слова Микеля Артеты BBC.

Напомним, что "канониры" не проигрывают уже 11 поединков на выезде кряду во всех соревнованиях.