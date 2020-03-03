Англия

"Канониры" непобедимы на чужих стадионах в последних играх.

Арсенал с комфортным счетом обыграл Портсмут на выезде в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Данный поединок стал 11 выездным подряд без поражений для "канониров" во всех соревнованиях (4 победы и 7 ничьих), сообщает Opta.

Последний проигрыш Арсенала вне Эмирэйтс был еще при Унаи Эмери в поединке против Лестера (0:2).

Напомним, что ранее Уотфорд остановил Ливерпуль, не позволив тем повторить беспроигрышную серию Арсенала.