Англия

Французский хавбек может поставить подпись под новым соглашением с "канонирами".

Арсенал намерен продлить соглашение с полузащитником Маттео Гендузи. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "канониров" планирует предложить 20-летнему французу контракт сроком до 2025 года.

Финансовые детали обновленной сделки не сообщаются, но клуб уже связался с агентом Гендузи, чтобы провести переговоры.

В текущем сезоне Гендузи провел за лондонскую команду 32 матча, в которых отдал 3 результативные передачи и заработал 8 предупреждений.

Ранее стало известно, что Арсенал планирует возобновить тренировки 24-го марта после карантина, вызванного пандемией коронавируса.

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