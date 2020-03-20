Украина

Бывший защитник "горняков" рассказал о том, где мог оказаться.

Разван Рац выступал за Шахтер с 2003 по 2013 годы и, как оказалось, не раз привлекал внимание серьезных иностранных клубов. Румынский защитник уверяет, что им интересовались Тоттенхэм и Эвертон, но он на тот момент ничего об этом не знал.

"Агент, который помог попасть в Премьер-лигу (в Вест Хэм), сказал мне, что он счастлив, что ему наконец-то удалось заполучить меня. Я был удивлен, когда услышал это, и спросил его, что он имел ввиду. Он сказал, что был скаутом в Тоттенхэме и Эвертоне, и оба клуба очень хотели меня, но им не удалось оформить трансфер.

Я не слышал ни о каких предложениях, но это правда, что я тоже не работал с агентом. Наверно, поэтому мой контракт с Шахтером так часто менялся! Я думаю, что за 10 лет моя зарплата выросла примерно в 8 раз!", — приводит слова Раца Digi Sport.

Напомним, что ранее Разван Рац рассказал с какими эмоциями покидал Шахтер.