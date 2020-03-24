Англия

"Красные дьяволы" собираются обсудить с Шанхай Шеньхуа условия сделки по Игало.

Соглашение Одиона Игало с Манчестер Юнайтед рассчитано до 31 мая, однако планируется, что аренда будет продлена до 30 июня, сообщает Sky Sports.

В Англии, скорее всего, разрешат кратковременные контракты, если сезон будет продлен до конца июня.

Одион Игало успел провести восемь поединков в футболке Манчестер Юнайтед, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.

Напомним, что "красные дьяволы и вовсе могут отказаться от приобретения Кейна в пользу Игало.