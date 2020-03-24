"Красные дьяволы" собираются обсудить с Шанхай Шеньхуа условия сделки по Игало.
Одион Игало, getty images
24 марта 2020, 13:47
Соглашение Одиона Игало с Манчестер Юнайтед рассчитано до 31 мая, однако планируется, что аренда будет продлена до 30 июня, сообщает Sky Sports.
В Англии, скорее всего, разрешат кратковременные контракты, если сезон будет продлен до конца июня.
Одион Игало успел провести восемь поединков в футболке Манчестер Юнайтед, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.
Напомним, что "красные дьяволы и вовсе могут отказаться от приобретения Кейна в пользу Игало.