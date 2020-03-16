Англия

Клубы ожидают решения футбольной ассоциации Англии и лиг.

Пауза, которая возникла из-за вспышки коронавируса, не дает четко понять в какие сроки будут доиграны внутренние чемпионаты.

Ввиду этого, возникает угроза, что контракты игроков могут истечь еще до того, как сезон подойдет к концу.

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В таком случае, клубы ждут, что футбольная ассоциация и лиги разрешат заключать кратковременные контракты, чтобы закончить сезон, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Telegraph.

Отметим, что менее чем через полгода, истекают контракты Виллиана, Педро, Оливье Жиру.

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