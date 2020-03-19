Испания

Именитый агент заявил, что у него отличные отношения с руководством "сливочных".

Один из самых известных футбольных агентов мира Мино Райола заявил о желании устроить одного из своих клиентов в мадридского Реале в летнее трансферное окно.

"Я определенно хочу привести отличного игрока в Реал Мадрид, и я постараюсь сделать это предстоящим летом. Для меня и моих футболистов это стало бы большой честью, ведь мадридский Реал — великий клуб".

"У меня очень хорошие отношения с Лос Бланкос. Я общаюсь с Хосе Анхелем Санчесом и люблю разговаривать с ним о футболе".

Кроме того, Райола рассказал о будущем своего клиента Поля Погба, который, по слухам, хочет покинуть Манчестер Юнайтед, а Реал следить за этой ситуацией.

"Поль переживает не самые лучшие времена, но он полностью сконцентрирован на том, чтобы завершить сезон с Манчестер Юнайтед. Он хочет вернуться в команду и убедиться, что "красные дьяволы" смогут попасть в Лигу чемпионов", — приводит слова Мино Райолы Marca.

Напомним, ранее Мино Райола признался, что общался с Ювентусом о возможном возвращении Поля Погба.

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