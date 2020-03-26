Англия

Сезон в АПЛ приостановлен, но болельщики "сорок" оплачивают свои сезонные абонементы.

Английская Премьер-лига взяла вынужденную паузу из-за распространения пандемии коронавируса в стране. Клубы ушли на карантин, и вопрос о том, когда футбол вернется на британские стадионе, остается открытым.

Впрочем, для Ньюкасла пауза не стала причиной для того, чтобы прекратить взимать плату за сезонные абонементы у своих болельщиков. Фанаты обвинили клуб в том, что тот отклонил запросы на замораживание или приостановку обязательных платежей.

"Мы находим невероятно тревожным то, что клуб продолжает принимать платежи от болельщиков в эти чрезвычайно трудные времена".

"После нашего запроса о приостановке и задержке всех будущих платежей по сезонным билетам, Ньюкасл Юнайтед связался с нами в среду. Клуб заявил, что не намерен замораживать или задерживать платежи, как для тех, кто платит ежегодно, так и ежемесячно".

"Мы разочарованы, что Ньюкасл Юнайтед не желает пойти на уступки своим болельщикам в это трудное время", — приводит слова фанатов из NUST The Guardian.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм отпустит Денни Роуза в Ньюкасл на постоянной основе. На данный момент англичанин выступает за "сорок" на правах аренды.

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