Англия

Мерсисайдцы не будут претендовать на государственную программу.

Ливерпуль отменил свое решение о временном отпуске неигрового персонала и извинился перед фанатами, сообщает BBC.

Пострадавшие сотрудники должны были получать 80% своей зарплаты благодаря той программе, но клуб самостоятельно восполнит разницу.

В письме к фанатам клуба исполнительный директор Питер Мур сказал: "Мы считаем, что на прошлой неделе мы пришли к неверному решению и искренне сожалеем об этом.

Несмотря на то, что до кризиса мы находились в отличном положении, мы лишились доходов, но наши расходы остались. И, как почти во всех сферах жизни общества, существует большая неопределенность и беспокойство по поводу нашего настоящего и будущего.

Как и любой ответственный работодатель, заботящийся о своих работниках в нынешней ситуации, клуб продолжает готовиться к ряду различных сценариев, когда футбол может вернуться к работе, как это было до пандемии".