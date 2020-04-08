Англия

Английский футбол столкнется с опасностью потерять клубы и лиги.

Английская Премьер-лига может понести убытки в размере миллиарда фунтов, если не удастся доиграть текущий сезон, сообщает BBC.

Кроме того, английский футбол столкнется с серьезной угрозой банкротства некоторых клубов и исчезновения лиг из-за финансовых проблем.

Председатель Футбольной ассоциации Грег Кларк пытался защитить клубы, которые хотят отправить сотрудников в отпуск благодаря правительственной программе, согласно которой 80% зарплаты будет выплачивать государство, но соответствующий комитет попросил прекратить подобные попытки.

Напомним, что Ливерпуль отменил решение о временном отпуске для неигрового персонала и извинился перед фанатами.