Английский футбол столкнется с опасностью потерять клубы и лиги.
Лого АПЛ, getty images
08 апреля 2020, 14:24
Английская Премьер-лига может понести убытки в размере миллиарда фунтов, если не удастся доиграть текущий сезон, сообщает BBC.
Кроме того, английский футбол столкнется с серьезной угрозой банкротства некоторых клубов и исчезновения лиг из-за финансовых проблем.
Председатель Футбольной ассоциации Грег Кларк пытался защитить клубы, которые хотят отправить сотрудников в отпуск благодаря правительственной программе, согласно которой 80% зарплаты будет выплачивать государство, но соответствующий комитет попросил прекратить подобные попытки.
Напомним, что Ливерпуль отменил решение о временном отпуске для неигрового персонала и извинился перед фанатами.