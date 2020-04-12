Англия

Изменения касаются использования системы VAR, игры рукой и пенальти.

В следующем сезоне, когда бы он ни начался, английскую Премьер-лигу ожидают серьезные изменения в правилах, и хотя их всего три, они очень важны — сообщает Daily Mail.

Первое касается работы с системой VAR, и связано с тем, что арбитры теряют слишком много времени на пробежки к мониторам за пределами поля для просмотра спорных моментов. Планируется сделать так, чтобы рефери мог просмотреть эпизод на месте, причем параллельно обсуждая "картинку" со своими ассистентами.

Второе изменение относится к "неумышленной игре рукой в штрафной площадке". Пенальти будет назначаться лишь в том случае, если эпизод с попаданием мяча в руку непосредственно влияет на взятие (не взятие) ворот. Также еще раз уточнено, что именно считается "рукой": от кончиков пальцев до нижней части подмышки.

Третье нововведение касается действия вратаря при пробитии пенальти. 11-метровый удар перебивается лишь в том случае, если вратарь, сместившийся с линии ворот до удара, парировал удар. Если мяч прошел мимо ворот или попал в каркас без касания голкипера, пенальти не перебивается.

Ранее сообщалось, что АПЛ может возобновиться в мае, если правительство Великобритании ослабит карантин, но есть мнение, что чемпионат может быть завершен без доигровки.

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