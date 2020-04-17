Англия

Американец высказался о своем первом сезоне в чемпионате Англии.

Нападающий Челси Кристиан Пулишич проводит свой первый сезон в футболке "пенсионеров", в котором он провел 23 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Американец считает, что дебютная кампания в АПЛ выдалась для него весьма удачно.

"Этот сезон действительно получился веселым для меня, это было потрясающе. Это было большой переменой для меня – приехать в Челси и познакомиться с новой командой, новой лигой и все в таком духе. Я очень горжусь парнями, и, хотя у нас были тяжелые моменты, я думаю, что в целом мы выглядели довольно солидно".

"Мне нравится играть с моими партнерами по команде, у нас было очень много захватывающих матчей. Я действительно получал удовольствие от этого, и мы просто хотим ударно провести концовку сезона, если сможем его возобновить".

Американский вингер также рассказал о том, чем отличается английская Премьер-лига от немецкой Бундеслиги, где он выступал до перехода в Челси.

"АПЛ более требовательна с физической точки зрения из-за огромного количества игр и графика. Ты участвуешь в большом количестве турниров за короткое время, так что это довольно сложно, и ты быстро осознаешь это. Это силовой чемпионат в целом. Было чему поучиться, но опыт игры в Бундеслиге помог мне в этом смысле, поскольку она не слишком отличается от АПЛ", — приводит слова Пулишича официальный сайт Челси.

Напомним, ранее Лионель Месси включил Кристиана Пулишича в свой список молодых игроков, которые в будущем станут топ-футболистами.

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