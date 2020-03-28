Италия

Андрей Шевченко выразил свою поддержку Италии, понесшей самые большие жертвы в результате пандемии коронавируса.

Бывший нападающий Милана и нынешний тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко сейчас находится в Лондоне, но следит за ситуацией в Италии.

"В свое время, когда мне было 9 лет, моя страна пережила похожую трагедию, я имею в виду Чернобыль, – сказал Шевченко связавшимся с ним журналистам Sky Sport Italia. – В сложившейся ситуации мы все просто обязаны избегать глупого поведения и не усложнять работу настоящим героям — медработникам, борющимся с пандемией".

"Я сейчас нахожусь в Лондоне, на протяжении 10 дней мы никуда не выходим, со мной все в порядке. Но я слежу за тем, что происходит в Италии, я переживаю за итальянцев и живу надеждой, что все в конце концов наладится. Мы вместе сможем выбраться из этого".

На момент публикации материала в Италии сообщалось о 86 498 заболевших COVID-19 (больше только в США — 104 837) и 9 134 летальных исходах (почти треть всех жертв коронавируса на планете).

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