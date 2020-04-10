Немецкий хавбек намерен продолжить выступления в Бундеслиге.
Кай Хаверц, Getty Images
10 апреля 2020, 10:25
Полузащитник Байера Кай Хаверц определился со своим будущим и намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Об этом сообщает Sky Germany.
Несмотря на интерес многих английских грандов, в число которых входят Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, многообещающий хавбек хотел бы остаться в Германии и перейти в Баварию, которая активно работает над его трансфером.
По информации источника, главный тренер "красных" Ханс-Дитер Флик лично хочет видеть в своей команде Хаверца, поскольку считает его идеальным усилением полузащиты.
В леверкузенском Байере хотят выручить за 20-летнего немца, контракт которого рассчитан до 2022 года, 100 миллионов фунтов, что может стать серьезной проблемой для Баварии в осуществлении данного перехода.
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