Германия

Немецкий хавбек намерен продолжить выступления в Бундеслиге.

Полузащитник Байера Кай Хаверц определился со своим будущим и намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье. Об этом сообщает Sky Germany.

Несмотря на интерес многих английских грандов, в число которых входят Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, многообещающий хавбек хотел бы остаться в Германии и перейти в Баварию, которая активно работает над его трансфером.

По информации источника, главный тренер "красных" Ханс-Дитер Флик лично хочет видеть в своей команде Хаверца, поскольку считает его идеальным усилением полузащиты.

В леверкузенском Байере хотят выручить за 20-летнего немца, контракт которого рассчитан до 2022 года, 100 миллионов фунтов, что может стать серьезной проблемой для Баварии в осуществлении данного перехода.

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