Англия

Англичанин считает, что "красные" имеют в своем распоряжении идеальное атакующее трио.

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни высказался об игре Ливерпуля, выделив атакующее трио в лице Роберто Фирмино, Мохаммеда Салаха и Садио Мане. Англичанин считает, что нынешняя команда Юргена Клоппа похожа на Рому, когда во главе ее атаки был Франческо Тотти.

"Я пытался объяснить, как футболисты, работающие вместе, должны забивать голы, и трио Ливерпуля — отличный пример".

"Салах и Мане заставляют соперников опускаться глубже в защиту, что позволяет Роберто Фирмино действовать из глубины. В это время центральные защитники расслабляются, и неожиданно Мане и Салах подключаются с флангов в невероятном темпе, используя свободное пространство".

"Это напоминает то, как Рома играла с Тотти и двумя быстрыми бегунками, которые оказывали давление на штрафную площадь со всех сторон. Мне больно это признавать, но Ливерпуль на данный момент имеет лучшую атаку в мировом футболе", — приводит слова Руни The Times.

Напомним, ранее Уэйн Руни признался, что никогда не был бомбардиром от природы.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.