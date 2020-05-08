Англия

Пол Барбер призвал английские футбольные власти следовать примеру немцев.

Генеральный директор Брайтона пытается понять, почему Англия не может последовать примеру Германии, в которой сезон возобновится 16 мая.

"Если Германия может, почему мы не можем? Я не думаю, что это проблема клубов. Я думаю, что нужно думать об этом, иначе будем в тупике, и это создаст еще одну задержку и больше трудностей, а мы этого не хотим

Мы хотим вернуться к игре, мы хотим закончить сезон и сделать это безопасно и справедливо", — приводит слова Барбера Guardian.

Напомним, что пока что АПЛ планирует вернуться лишь к тренировкам в малых группах с 18 мая.