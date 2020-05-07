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Бразильцы сообщили о вспышке заболевания.

Официальный сайт Фламенго сообщает, что клуб провел 293 теста на коронавирус персоналу, команде и их семьям.

Отмечается, что было обнаружено 38 случаев положительных тестов. Трое из них — у футболистов бразильского коллектива.

Фламенго утверждает, что болезнь проходит у всех заболевших абсолютно без малейших симптомов, и персонал вместе с командой находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса могут поменяться правила английской Премьер-лиги в грядущем сезоне.