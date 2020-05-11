Англия

"Красные дьяволы" могут лишиться нигерийского форварда в оставшейся части сезона АПЛ.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало, выступающий на правах аренды за Манчестер Юнайтед, может не доиграть сезон английской Премьер-лиги, который взял паузу из-за пандемии коронавируса.

Арендное соглашение 30-летнего нигерийца истекает 30 июня, однако "красные дьяволы" планируют его продлить в связи с неопределенностью касательно сроков завершения чемпионата Англии.

Однако, как сообщает Sky Sports, Шанхай Шеньхуа рассчитывает, что Игало вернется из аренды в МЮ уже в июле. Позиция китайского клуба состоит в то, что их форвард останется в АПЛ только в случае трансфера на постоянной основе.

Шанхай Шеньхуа рассчитывает заработать на продаже Игало предположительно 20 миллионов фунтов, а потенциальным покупателем, помимо Манчестер Юнайтед, ранее назывался Ньюкасл.

Стоит отметить, что действующий контракт нигерийского нападающего с клубом из "Поднебесной" рассчитан до декабря 2022 года. Несмотря на это, Шанхай Шеньхуа готов предложить игроку новую сделку до 2024 года с нескромным недельным окладом в 400 тысяч фунтов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.