Ирландский нападающий поставил подпись под новым соглашением.
Шейн Лонг, getty images
04 июня 2020, 18:59
Шейн Лонг продлил контракт с Саутгемптоном до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт "святых".
Ирландский нападающий перебрался в стан команды летом 2014 года за 14,9 миллионов евро из Халл Сити.
Шейн Лонг успел провести в футболке "святых" 205 поединков, забив 35 голов и сделав 26 результативных передач.
Напомним, что ранее Саутгемптон продлил соглашение с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем.