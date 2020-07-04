Англия

В матче 33-го тура чемпионата Англии Норвич уступил Брайтону.

В битве за выживание «канарейки» проиграли «чайкам» и практически лишились шансов удержаться в АПЛ, а вот гости могут теперь вздохнуть с облегчением.

Единственный мяч был забит после ошибки хозяев и быстрой контратаки Брайтона. Норвич имел отличный шанс уйти от поражения, но уже в компенсированное время Айда попал в штангу.

Норвич — Брайтон 0:1

Гол: Троссард, 25.

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Теттей (Вранчич, 78), Маклин — Буэндиа, Дуда (Айда, 67), Эрнандес (Кэнтуэлл, 67) — Дрмич (Пукки, 67).

Брайтон: Райан — Лэмпти (Даффи, 90+4), Уэбстер, Данк, Берн — Преппер, Биссума (Стивенс, 79) — Муй (Гросс, 72), Троссард (Макаллистер, 79) — Мопе, Конноли (Бернардо, 72).

Предупреждения: Льюис, Кэнтуэлл — Лэмпти, Гросс.