Англия

Экс-наставник Манчестер Юнайтед восхищен работой немца.

Сэр Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа со званием лучшего тренера года по версии Ассоциации тренеров лиги, а также простил за поздний звонок.

"Юрген, фантастика. Мы говорим о том, что Лидс провел 16 лет в Чемпионшипе, но, с тех пора как выигрывал чемпионат Англии, прошло 30 лет. Вы полностью заслужили это, уровень производительности вашей команды был выдающимся.

Ваша личность пронизывает весь клуб. Это было изумительное выступление. Я прощу тебя за то, что разбудил меня в 3:30, чтобы сказать, что выиграл чемпионат! Ты полностью заслужил это. Молодец", — приводит слова Фергюсона Goal.

Напомним, что ранее Юрген Клопп признался, что обожает шотландца, хоть это и не лучшее высказывание для тренера Ливерпуля.