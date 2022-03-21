ЧМ-2022. Отбор

Форвард не допоможе своїй збірній в матчах за вихід на ЧС-2022.

Форвард Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес не допоможе своїм збірній на матчах відбору до Чемпіонату світу у Катарі через коронавірус.

Також Аргентина не зможе розраховувати на Лісандро Мартінеса, який продовжує відновлюватись після м'язового ушкодження.

#SelecciónMayor Lisandro Martínez, con una lesión muscular en isquiotibiales de su pierna izquierda y Lautaro Martínez, positivo de Covid 19, serán baja para esta doble fecha de eliminatorias. pic.twitter.com/tZZ4bDah9V — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 21, 2022

Відзначимо, що 26 березня Аргентина зіграє проти Венесуели, а 30 березня проти Еквадору.

Раніше стало відомо, за яку суму Інтер готовий продати Мартінеса.