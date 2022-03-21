Форвард Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес не допоможе своїм збірній на матчах відбору до Чемпіонату світу у Катарі через коронавірус.

Також Аргентина не зможе розраховувати на Лісандро Мартінеса, який продовжує відновлюватись після м'язового ушкодження.

Відзначимо, що 26 березня Аргентина зіграє проти Венесуели, а 30 березня проти Еквадору. 

Раніше стало відомо, за яку суму Інтер готовий продати Мартінеса.