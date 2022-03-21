ЧМ-2022. Отбор
Форвард не допоможе своїй збірній в матчах за вихід на ЧС-2022.
лаутаро мартінес, getty images
21 марта 2022, 16:25
Форвард Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес не допоможе своїм збірній на матчах відбору до Чемпіонату світу у Катарі через коронавірус.
Також Аргентина не зможе розраховувати на Лісандро Мартінеса, який продовжує відновлюватись після м'язового ушкодження.
Відзначимо, що 26 березня Аргентина зіграє проти Венесуели, а 30 березня проти Еквадору.
Раніше стало відомо, за яку суму Інтер готовий продати Мартінеса.