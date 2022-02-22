Германия

32-летний немец чувствует себя хорошо и не имеет никаких осложнений.

Бавария провела очередное тестирование на коронавирус и по итогам результатов стало известно, что положительный тест у нападающего Томаса Мюллера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний немецкий форвард чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

В нынешнем сезоне Мюллер провел 33 поединка, в которых забил 10 мячей и отдал 22 результативных передачи.

Ближайший матч Бавария проведет против Айнтрахта в чемпионате Германии. Игра состоится 26 февраля.

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