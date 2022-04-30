Испания

Нападник Барселони певний час проведе в ізоляції.

Наприкінці сезону для кожного клубу кадрове питання є чи найбільш гострим, тому втрата будь-якого футболіста в цей напружений час є небажаною.

На превеликий жаль, для фанатів каталонської Барселони, їхній клуб був вимушений зіштовхнутися з позитивним результатом тесту на COVID-19, який напередодні отримав нападник Мартін Брайтвейт.

За час роботи Хаві в клубі, 30-річний виконавець майже не мав змоги продемонструвати власні якості, бо більше половини сезону відновлювався від травми коліна, після чого не встиг набрати потрібний рівень кондицій, зігравши всього в п’яти матчах (2 голи, 1 гольова передача).

"Блаугранас" повідомляють, шо датчанин відправився на самоізоляцію, у якій буде знаходитися, як мінімум, до наступних вихідних, коли йому зроблять ще один контрольних тест.

Таким чином, він пропустить домашній матч Барселони проти Мальорки.