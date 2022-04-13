Англия

Наставник не зможе керувати командою в найближчий час.

Головний тренер Тоттенгему Антоніо Конте отримав позитивний текст на коронавірус і не зможе керувати футболістами під-час найближчого матчу.

Фахівець пішов на самоізоляцію, але очікується, що за тиждень Конте здасть новий текст, щоб повернутись до роботи раніше.

Відзначимо, що наступний матч Тоттенгем проведе проти Брайтона на виїзді в суботу, 16 квітня о 14:30 за київським часом.

Раніше позитивний тест отримав Ерік Чупо-Мотінг.