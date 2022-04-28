Испания

Ще одна втрата для команди Хаві.

Захисник Барселони Оскар Мінгеса не зможе допомогти своїй команді найближчим часом, повідомляє прес-служба "блаугранас".

22-річний іспанець сдав позитивний тест на коронавірус. Футболіст був відправленний на карантин — він перебуває в нормальному стані.

Цього сезону Мінгеса провів 24 матчі, в яких віддав дві результативні передачі.

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Мальорки у іспанській Ла Лізі. Гра відбудеться 1 травня о 22:00 за київським часом.