Англия

Последнее слово в вопросе подписания игроков останется за Микелем и Эду.

Арсенал объявил об отставке Рауля Санллехи с поста спортивного директора, а главной причиной этому пресса называет сомнительные детали трансфера Николя Пепе из Лилля, который прошлым летом согласовывал именно испанец.

Теперь управлять Арсеналом будет Винай Венкатешам, однако, несмотря на это, основная власть в стане "канониров" сосредоточится в руках главного тренера Микеля Артеты и технического директора Эду Гаспара.

По информации The Times, благодаря уходу Санллехи, официальной причиной которого является желание лондонцев сократить финансовые расходы из-за пандемии коронавируса, теперь последнее слово в вопросе подписания новых футболистов будет именно за Артетой.

Напомним, что первым подписанием Арсенала в летнее трансферное окно стал полузащитник Виллиан, перешедший из Челси на правах свободного агента.