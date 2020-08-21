Англия 21 августа 2020, 18:27 Ливерпуль: ТОП-10 ассистов команды в сезоне-2019/20 Вашему вниманию подборка результативных передач "красных" за минувший сезон. САДИО МАНЕ, TWITTER.COM/PFA 21 августа 2020, 18:27 Сезон-2019/20 сложился наилучшим образом для Ливерпуля: коллектив Юргена Клоппа выиграл впервые за 30 лет чемпионский титул. Представляем вашему вниманию подборку десяти лучших результативных передач "красных" за прошлый сезон. Видео: Смотрите также лучшие голы английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Команды Ливерпуль Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте