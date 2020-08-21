Сезон-2019/20 сложился наилучшим образом для Ливерпуля: коллектив Юргена Клоппа выиграл впервые за 30 лет чемпионский титул.

Представляем вашему вниманию подборку десяти лучших результативных передач "красных" за прошлый сезон.

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