Україна

Football.ua розповідає, чим жили клуби під час літнього міжсезоння та на що претендують у новій кампанії.

Сезон-2026/27 для української Прем'єр-ліги розпочнеться вже невдовзі, тож є гарний привід систематизувати все те, чим жили команди-учасниці змагань останні два місяці поза національною першістю.

Буковина

Це був далекий сезон-1993/94, коли чернівецька Буковина востаннє виступала на найвищому рівні, посіла 17 сходинку, після чого вилетіла до Першої ліги, а потім у середині 2010-х понизилась і до рівня третього за силою дивізіону. Таким чином утворилась історична прірва для цілого регіону на футбольній мапі нашої країни, але минула кампанія змінила все — майже бездоганні виступи команди Сергія Шищенка не залишили УПЛ без "чорно-жовтих" кольорів.

Трансферний період

Кістяк стартового складу Буковини почав будуватись ні вчора, ані минулого місяця, а минулого літа. І на початку гравцям та власне тренеру, який пішов з Оболоні до Першої ліги, було достатньо повірити в проєкт. Результатами були в підсумку задоволені всі, окрім конкурентів "жовто-чорних".

А цього літа чернівецький колектив відпрацював уже суто на досвід, тож такі виконавці, як Ілля Путря, В’ячеслав Танковський, Владислав Приймак та Максим Задерака й надалі гратимуть в УПЛ, але вже за новий клуб. І навіть легіонери в особі нігерійця Едвіна Одінаки з Железнічара та хорвата Міхаела Клепача з Широкі Брієга погодились спробувати себе в нашому чемпіонаті. Відпускала Буковина, переважно, молодь та Кирила Прокопчука, якого віддали в, як бачиться, дуже тісно пов’язану з чернівчанами Оболонь.

Товариські матчі на зборах

Пригоди Буковини на літніх зборах почались у Рівному, де команді Шищенка вдалось обіграти місцевий Верес (3:2), але одразу ж після цього була й розгромна поразка від Епіцентру (0:4), слідом за якою розпочав тренувальний табір на Закарпатті. А там і рукою подати до сусідніх країн, тож, окрім Металіста (1:1) та Руху (2:1), чернівчани зіграли ще й проти словацького Міхаловце (1:1) та угорських Кішварди (1:0) й Ньїредьгази (2:2).

Плани на сезон

Буковина демонструє амбітний проєкт та впевнена у своєму розвитку, тож готова вкладати в інфраструктуру, а можновладці в Чернівцях уже потрохи починають фіксувати збільшення ажіотажу до футболу в місті. Так і має відбуватись, коли клуб повертається до "елітного" дивізіону.

Але квапитись у цьому випадку точно ніхто не буде — банально не вистачить ресурсу, щоб одразу ввірватись до переліку провідних команд країни, але можна не сумніватись, що кожному супернику проти команди Шищенка буде дуже непросто. У цьому плані підсилення саме знайомими з вимогами УПЛ гравцями було дуже потрібним.

Стартові матчі сезону

Важкий старт кампанії підготував календар для Буковини, бо вже до настання першої міжнародної перерви доведеться зіграти проти ЛНЗ, Карпат, Динамо та Харкова. І навіть принципова для Шищенка дуель проти Оболоні в цьому переліку матчів не виглядає легкою прогулянкою для "жовто-чорних".

Прогноз

7-8 місце

Верес

Четвертий поспіль сезон на "елітному" рівні в історії незалежної України став для рівненського Вереса клубним рекордом у минулій кампанії. Але якісного ривку команді Олега Шандрука так і не вдалось зробити, тож після 9 сходинки за два роки до цього "червоно-чорні" посіли більш скромне 11 місце й знову продемонстрували не надто впевнений фініш кампанії. А вже в новий сезон рівненський колектив заходить в умовах, коли й без того не надто великий бюджет потрапить під скорочення.

Трансферний період

Літнє вікно ще далеке до закриття, але потужного підсилення Верес наразі так і не отримав. Австралійський новачок у нападі Натанаель Блейр виглядає цікавою екзотикою в наших футбольних широтах, але коли клуб уже встигли залишити Андрій Кожухар, Роман Гончаренко, Дмитро Кльоц та Сергій Стень, а орендні угоди Деніса Ндукве та Сергія Корнійчука так і не отримали розвитку в таборі "червоно-чорних", то кадрове питання може перекреслити всі навіть найбільш сміливі прогнози.

Товариські матчі на зборах

Верес не залишав меж України в контексті літньої підготовки, тож у його суперниках найбільш статусними опонентами виявились Карпати (1:5 та 0:1) й Колос (2:3). Буковина також на певному етапі екзаменувала команду Шандрука (2:3), а Нива Тернопіль (1:1), ЮКСА (3:0) та Полісся-2 (1:1) мали б натякнути рівненцям, що буде, якщо вони з обмеженим ресурсом зайдуть у сезон.

Плани на сезон

Не найкращі прогнози для Вереса доводиться малювати, але вони цілком відповідають стану справ довкола та всередині клубу, тож боротьба за виживання може стати знову єдиною метою "червоно-чорних". А от чи буде вона цього разу успішною — питання відкрите.

Стартові матчі сезону

Уже з перших ігор колектив Шандрука ризикувати дуже сильно забуксувати в нижній частині таблиці, бо до першої міжнародної перерви в матчах проти Харкова, Динамо, ЛНЗ, Зорі та Карпат багато очок Вересу ніхто не буде прогнозувати. І от такі зустрічі, як проти Епіцентру та Кудрівки за ці півтора з лишком місяці, можуть вирішити буквально все для "червоно-чорних".

Прогноз

15-16 місце

Динамо Київ

Четверте місце за підсумками минулого сезону нікого в київському Динамо не могло влаштовувати, і лише перемога в Кубку України трохи покращила ситуацію. Цього ж футбольного року команда Ігоря Костюка намагатиметься виправити ситуацію, але очікувана опозиція з боку інших клубів може сильно повпливати на її плани. Ще й незрозумілі перспективи в єврокубках точно не гратимуть на користь "біло-синіх" на старті кампанії.

Трансферний період

Динамо працює на трансферному ринку, як може, і оскільки наразі немає чіткого розуміння, на скільки мінімум матчів у цьому сезоні доведеться розраховувати команді Костюка, то й підписання новачків відбувається дуже обережними кроками. Але Томаша Кендзьору та Олексія Сича все ж таки запросили підсили захист, що виглядає, як дуже хороші трансфери. А в атаці ще доведеться познайомитись із вихованцем ПСЖ П’єром Мунгенге. І, звичайно, розібратись з орендами в усіх напрямках, яких традиційно багато.

Тим часом Динамо має й кадрові втрати. За Олександра Яцика та Максима Брагару вдалось виручити загалом близько 4,3 млн євро від Харкова та Полісся відповідно, а от Олександр Караваєв Шахтарю, Валентин Моргун Колосу та Денис Ігнатенко Лівому Берегу дістались вільними агентами. Також нарешті завершилась історія з бразильцем Вітіньйо, якого забрав Інтернасьйонал на батьківщину.

Товариські матчі на зборах

Ігор Костюк приміряв на себе роль Арда Турана зразка минулого сезону й мав першим серед тренерів нашого "елітного" дивізіону виводити команду з режиму відпустки. Тож ігрову практику Динамо набувало вже паралельно з офіційними матчами проти Університаті Клуж та ПАОКа, і щось надто важко вся ця історія для "біло-синіх" іде.

При цьому тренувалось Динамо звично в Австрії, де вдалось зіграти з такими відомими європейськими колективами, як празька Славія (1:1), бухарестський Рапід (1:3), австрійський ЛАСК (2:0), а також менш відомими Жиліною (2:0), Вєчистою (4:2) та Радомяком (4:2).

Плани на сезон

Звичайно, Динамо захоче повернути собі втрачені в минулому сезоні позиції в чемпіонаті й, напевно, поставить це завдання над усіма іншими, уключно з виступами в єврокубках. Бо наближається сторіччя клубу, і це надто велика подія, щоб гравці не розуміли, заради чого мають боротись за перемогу в кожному матчі принаймні на внутрішній арені. Але конкуренти виглядають настільки впевненими у власних силах, що успіх "біло-синіх" легко може стати й несподіванкою.

Стартові матчі сезону

Динамо мало стартувати 2 серпня, але дербі проти Лівого Берега відбудеться колись у грудні, бо кияни вирішили, що не потягнуть переліт/переїзд назад із Греції до Києва, майже гарантовано складний матч, а потім і повернення до єврокубкових кваліфікацій, які нікуди не подінуться з календаря, яким би чином не завершився матч проти ПАОКа. Цікаво, чи доведеться потім робити те саме в контексті дуелі проти Вереса, Колоса чи Буковини, бо в будь-якому випадку роз’їзди на автобусах ніхто не скасовував перед цими іграми. А потім ЛНЗ, Епіцентр та Зоря точно гарантуватимуть веселий початок осені для "біло-синіх".

Прогноз

3-4 місце

Епіцентр

Попередній сезон був дебютним для клубу з Кам’янця-Подільського на рівні "елітного" дивізіону, але проводити домашні матчі на власній арені він так і не зміг. Утім, Епіцентр рухався в напрямку того, щоб виправити цей недолік, і зрештою вже в першій грі нової кампанії зіграє на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва в рідному місті. Це, разом із утриманням позицій подалі від зони вильоту в попередньому сезоні, і було найбільшими досягненнями клубу за останній рік.

Трансферний період

На трансферному ринку "подоляни" продовжують провадити свою стриману політику, але при цьому стабільно запрошують легіонерів з явно не останніх європейських країн. Контракт Карлоса Рохаса зрештою викупили в Еркулеса за 390 тис. євро, а от із вінгером Нене, півзахисником Раулем Таваресом та албанським захисником Серджаном Репаєм, які прийшли вільними агентами, ще будемо знайомитись.

У напрямку на вихід із колективу Сергія Нагорняка тим часом відправились Андрій Борячук та Андрій Беженар, тоді як брати Кристіни продовжуватимуть виступи за Агробізнес у Першій лізі на правах оренди. Єгор Демченко, Аладжі Олівейра та Володимир Танчик також залишили колектив вільними агентами.

Товариські матчі на зборах

Епіцентр починав роботу на літніх зборах в Україні, а продовжував уже в Словенії. Тому на початку переможні контрольні матчі, частина з яких відбувалась уже на переобладнаній домашній арені, відбувались проти вінницької Ниви (4:1), Агробізнеса (3:1) та Буковини (4:0), а от далі пішли вже закордонні опоненти в особі Локомотиви Загреб (3:1), Гориці (0:1), Залаегерсега (0:1), Аль-Ула (0:0) та Гросуплє (3:2).

Плани на сезон

Якщо під час попередньої кампанії для Епіцентру було головним закріпитись в УПЛ, то цього разу просто перебувати поблизу зони вильоту й боротись за виживання не виглядатиме достатнім рівнем для колективу Сергія Нагорняка. Але тут уже питання виділення відповідних ресурсів клубу для розвитку, адже одними лишень емоціями від підтримки рідної публіки буде важко переважати суперників. Із іншого боку, клуб не відступає від обраного вектору, тож, напевно, бачить перспективу й у такому підході.

Стартові матчі сезону

Календар Епіцентру до першої міжнародної перерви виглядає цілком робочим. Так, від матчів проти Шахтаря та Динамо знову, як і в минулій кампанії, подітись у цей період нікуди не вдалось, але такі суперники, як Оболонь, Верес, Кудрівка, Буковина та Лівий Берег дають усі підстави очікувати команду Нагорняка навіть на доволі високих місцях у таблиці станом на початок жовтня.

Прогноз

10-11 місце

Зоря

Колектив Віктора Скрипника наприкінці минулого сезону був одним із найбільш азартних у нашому чемпіонаті, але спочатку тренеру довелось повертати на землю своїх підопічних під час перерви матчу проти Руху, після чого бажання грати у яскравий футбол у "мужиків" помітно побільшало. Але з року в рік луганський клуб продовжує залишатись лише міцним середняком чемпіонату, і, здається, що прийдешня кампанія не стане виключенням.

Трансферний період

Зоря загалом завжди шукає новачків на будь-яких трансферних напрямках, але старт цьогорічної літньої кампанії для клубу виглядає дуже обережним. Зосередились лише на нашому ринку, і вже залучили Івана Нестеренка з Ворскли на правах оренди та Іллю Караващенка, Василя Кравця, Владислава Рибака та Артема Мачелюка в якості вільних агентів.

Натомість втрати Романа Вантуха та Петара Мічина виглядають такими, які перекрити буде дуже важко. Сюди ж можна додати й орендованих у Динамо молодих футболістів, але цей момент ще можна надолужити вже за ходом кампанії. Проте також почали говорити й про майбутнє у сонячній Валенсії для воротаря луганців Олександра Сапутіна, і тоді втрата Микити Турбаєвського, який пішов вільним агентом, виглядає дуже недоречною.

Товариські матчі на зборах

Віктор Скрипник традиційно вивіз команду за кордон на підготовчі збори, і цього разу Зоря працювала в Словенії. І там було не важко знайти навіть такого екзотичного суперника, як Грімсбі з нижчих дивізіонів Англії. Але жодного матчу за цей час "мужики" так і не спромоглись виграти, зігравши внічию лише проти Шкендії (2:2) та тих самих англійців (1:1).

Плани на сезон

Зорі буде важко конкурувати за високі позиції, але своїм місцем у середині таблиці клуб навіть на досвіді цілком може дозволити собі не поступатись конкурентам. І, можливо, під завісу трансферного вікна вдасться підписати когось "молодого та перспективного", який виведе гру команди на новий рівень.

Стартові матчі сезону

Одна з основних проблем луганців до першої міжнародної перерви — важкий календар, тож великої кількості очок від них не варто очікувати за цей час. Навіть ігри проти Вереса та Буковини серед матчів проти Колоса, Кривбасу, Полісся, Харкова та Динамо не виглядають прохідними.

Прогноз

8-9 місце

Карпати

Львівські Карпати самотужки перетворили "синергію львівського футболу" на загальноукраїнський футбольний мем за останніх півтора роки, і в підсумку видоїли Рух до останньої краплини, так що той знявся з "елітного" дивізіону. Тож тепер у нас дійсно лише одна команда зі Львова на такому рівні, і уваги до неї від цього буде прикуто ще більше.

Трансферний період

Продаж Назара Домчака празькій Славії став чи не головною новиною в нашому футболі за це літо. Але воротарська позиція Карпат майже миттєво після цього отримала нічим не гіршу опцію у вигляді Дениса Марченка з Оболоні, під якого взяли ще й Антона Жилкіна з Інгульця для страхування. А потім ще й Бабукар Фаал залишив розташування левів на користь 3 млн євро від Вікторії Пльзень, і чим далі ми поринали в літній період відпусток, тим ширше відчинялись двері на тренувальній базі "левів".

Бруніньйо, Олексій Сич, Стеніо, Андрій Кліщук, Олександр Кемкін, Володимир Адамюк, Ілля Квасниця, Едсон, Ігор Невес — це ті гравці, яких команда Франа Фернандеса в новому сезоні вже недорахується. Натомість, окрім двох воротарів, удалось підписати іспанця Моху Мухлісса з португальської Візели та Фелліпе Вієйру з Лієпаї в центр поля, повернути до України Назарія Русина в атаку, а також ще за ходом минулого сезону було відомо про перехід Романа Вантуха із Зорі вільним агент. Із урахуванням утрат, складається враження, що Карпати ще будуть заявляти про себе черговими підписаннями.

Товариські матчі на зборах

Фран Фернандес отримав можливість провести повноцінну підготовку команди до сезону, тож тепер у нього не буде опції скинути все на "попередників". Починали працювати Карпати на власній тренувальній базі, де зіграли товариські матчі проти Фенікса-Маріуполь (1:1) та тернопільської Ниви (2:1), а потім переїхали до Словенії, де суперники вже були більш різноманітними. Примітно, що лише румунський ЧФР Клуж зумів обіграти "левів" за цей час.

Плани на сезон

Вимоги львівської публіки до рідного клубу не зменшуються, тож із часом вона ще більше почне питати Карпати з приводу досягнення позитивних результатів. Минулого сезону очікували на боротьбу за єврокубки, а в підсумку ледь не провалились до зони вильоту, тож цього разу доведеться ще й старі борги віддавати фанатам. Але все буде залежати від кадрового підсилення, бо втрати "левів" насправді виглядають критичними.

Стартові матчі сезону

І вже на самому старті кампанії львів’янам будуть намагатись ставити палки в колеса абсолютно всі конкуренти, а осінь вони взагалі починатимуть із домашньої дуелі проти Шахтаря, тож для "зелено-білих" фанатів буде чимало приводів сходити на гарні афіші.

Прогноз

6-7 місце

Колос

Фокус із поверненням Руслана Костишина наприкінці ще позаминулого сезону гарно спрацював для ковалівського Колоса, після чого минула кампанія завершилась для клубу на порівняно високому шостому рідку в таблиці з цілком пристойним футболом. Але стабільності "колоскам" знову не вистачало, тож боротьба з цим недугом буде знову частиною програми на прийдешній сезон.

Трансферний період

Колос завжди був колективом, у першу чергу, про продажі, а не про гучні підписання, а цього літа за рахунок повернення Даниїла Алефіренка до Чорноморця вдалось навіть вийти в малий "плюс" за підсумком підписання албанця Іржі Касалли в півзахист із клубу Вора. Також вільними агентами прийшли Денис Ндукве, Валентин Моргун, Роман Гончаренко та Віталій Катрич, тож утрати Альбіна Краснічі, Валерія Бондаренка та Олега Криворучка вдалось частково компенсувати.

Товариські матчі на зборах

Колос на літніх зборах межі України не залишав, тож змагався з нашими командами під час контрольних поєдинків, а також долучав власний резервний колектив. При цьому самих цих товариських зустрічей було порівняно небагато, але в жодній із них "колоски" не поступились.

Плани на сезон

Повторити успіхи попередньої кампанії буде вкрай важко, адже тренерські періоди на чолі Колоса для фахівців останніми роками перетворились на американські гірки, тож після підйому за Костишина може так само відбутись і стрімке падіння. І так само можливо, що "чорно-білі" зможуть нас усіх здивувати.

Стартові матчі сезону

У контексті клубу з Ковалівки можна казати про початок футбольного року, який дає приводи помріяти й про непогану кількість залікових балів за його підсумком. Випробування київським Динамо виглядає в цьому плані особливо небезпечним, але взагалі не факт, що столичний колектив і цей матч чемпіонату не захоче перенести кудись на потім через участь у єврокубках, а без афіші регіонального дербі календар для команди Костишина виглядає цілком непогано.

Прогноз

8-9 місце

Кривбас

Патрік ван Леувен у минулому сезоні зумів надихнути криворізький Кривбас на цілком пристойні результати, за умов постійної зміни кадрів у колективі, але після такої літньої трансферної кампанії з відходом чималої кількості провідних гравців команду доведеться збирати чи не з нуля.

Трансферний період

За ходом попередньої кампанії були певні питання щодо фінансової складової життя "червоно-білих", але вони змогли продати Глейкера Мендозу, Андрусва Араухо та Карлоса Парако за сумарних шість мільйонів євро, тож мало стати трохи краще в цьому плані. Проте при цьому підсилили провідні клуби країни, тож зараховувати Кривбас до претендентів на високі місця якось немає особливого сенсу.

Також завершили взаємини з клубом Іван Дібанго, Максим Задерака та Володимир Маханьков, а із свіжих підписань можна відзначити Дениса Підгурського, якого зуміли вихопити з Руху, хоча претендентів було чимало, а також кількох закордонних виконавців, імена яких наразі не знає ніхто, але у випадку з Кривбасом це можуть у перспективі виявитись помітні постаті в нашому чемпіонаті. Шакеон Сатчвелл, Джиммі Мпанзу, Жуан Машаду та Рой Наві — фіксуємо, а потім перевіримо, чого досягнуть ці гравці в нашому футболі.

Товариські матчі на зборах

Патрік ван Леувен повіз свою команду до себе на батьківщину готуватись до сезону, але спочатку Кривбас провів товариські матчі проти Інгульця та Чорноморця в Україні (обидва програв — 1:2). Але загалом тенденції в роботі нідерландця з роками не змінюються, тож результати на зборах у товариських матчах його взагалі не цікавлять, і Кривбас, хоча й забивав у кожній грі, не програти зумів лише Генту (2:1), проти якого тепер доводиться мучитись ЛНЗ.

Плани на сезон

Заграють новачки — не заграють, але насправді Кривбас дуже залежатиме саме від цього моменту. Бо нав’язувати боротьбу навіть у середині турнірної таблиці клубу вдавалось дуже складно минулого сезону, а цього року щільність у цій зоні взагалі обіцяє бути максимальною.

Стартові матчі сезону

Кривбасу більш-менш пощастило з календарем у серпні, але осінь буде для клубу дуже важкою, тож ван Леувену, напевно, треба буде виводити команду на пік форми вже зі старту, а далі відштовхуватись від здобутих результатів. За такого сценарію успіх та провал завжди слідуватимуть поруч один до одного.

Прогноз

8-9 місце

Кудрівка

Дебютний сезон на рівні "елітного" дивізіону продемонстрував, що Кудрівці є, чим дивувати українських уболівальників. І подекуди навіть не стільки подіями на футбольному полі, скільки радикальними управлінськими рішеннями, які зрештою допомогли вивести команду із стану вільного падінні в другій частині сезону та зрештою в перехідних матчах проти Агробізнеса залишити її в УПЛ. Але цього року подібний фокус навряд чи вдасться повторити.

Трансферний період

Оскільки концептуально нічого не змінилось у розташуванні "яструбів", щоб вважати, що боротьба навіть за середину таблиці для них є досяжними. Утім, коли відбуваються настільки серйозні кадрові зміни, що фактично один повноцінний склад футболістів іде, а інший приходить йому на зміну, команди можуть перетворитись на справжні несподіванки для свої суперників.

Кудрівку вже станом на зараз залишили воротарі Ілля Караващенко, Роман Льопка, захисники Валерій Рогозинський, Євгеній Морозко, Артем Мачелюк, півзахисники Андрій Сторчоус (один із найкращих бомбардирів минулого сезону), Іван Мельниченко, а також нападники Артем Лєгостаєв, Олександр Козак, Албан Таїпі, і низка орендованих футболістів, контракти яких колективу з Чернігівщини не належали.

Натомість прийшли воротар Кирило Лавута, захисники Микола Огарков, Євгеній Пасіч, Дмитро Семенов, півзахисники Родіон Плакса, Микола Вечурко та Євгеній Смирний, а також нападники Іван Петряк, Сергій Стень та Рейнальдіньйо Верлей. Коротше кажучи, доведеться наново знайомитись із командою Олександр Протченка.

Товариські матчі на зборах

За межі України Кудрівка на літніх зборах не виїжджала, тож і кількість суперників обмежувалась для неї столичним регіоном, відповідно до базування. Матчі при цьому завершувались із перемінними результатами, як і минала загалом попередня кампанія для "яструбів", тож тут також без особливих змін.

Плани на сезон

Прогнозується, що Кудрівка боротиметься за виживання, і боротьба ця буде набагато важче, аніж у минулому сезоні.

Стартові матчі сезону

Ключовим при цьому буде стартовий відтинок, де команда Протченка або зачепиться за потрібні результати проти Лівого Берега, Оболоні, Епіцентру та Вереса, або потім через це дуже постраждає. І, звичайно, стартувати матчем проти Шахтаря на Арені Львів нікому не побажаєш.

Прогноз

15-16 місце

Лівий Берег

Повернення київського Лівого Берега до Прем’єр-ліги було виключно питанням часу, бо клуб із подібною інфраструктурою й чітким позиціонуванням свого бренду в нинішніх реаліях нашого футболу на вагу золота. При цьому "лелекам" усе одно не вдалось оминути перехідні матчі, де довелось вибивати Олександрію — колишній клуб президента столичного колективу Миколи Лавренка.

Трансферний період

Лівий Берег загалом ніколи не відзначався значною плинністю кадрів, тож і цього літа працює на ринку дуже обережно. Пішли з клубу воротар Максим Механів, захисник Володимир Швець, півзахисники Олександр Калінін, Сімон Галоян, Руслан Дедух, Андрій Чепурний та нападник Єгор Гунічев, тож відповідно треба підписати голкіпера Дениса Ігнатенка, захисника Валерія Бондаренка, півзахисника Олега Криворучка та нападників Іллю Квасницю (оренда) та Романа Гериша для збереження балансу.

Товариські матчі на зборах

Також той випадок, коли команда обрала залишитись в Україні на літо, а Олександр Рябоконь мав підготувати своїх підопічних у фізичному плані належним чином. Товариські матчі при цьому Лівий Берег проводив як проти колишніх суперників за Першою лігою, так і проти майбутніх конкурентів у битві за місця подалі від зони вильоту.

Плани на сезон

"Лелекам" знову доведеться долати так званий адаптаційний сезон на "елітному" рівні, тож особливих звершень від них очікувати не доводиться. Але й свої палки в колеса суперникам Лівий Берег буде вставляти на регулярній основі — тут сумнівів немає.

Стартові матчі сезону

Цими вихідними команда Рябоконя стартувати не зможе, бо столичне дербі проти Динамо перенесли аж на кінець року. Натомість Лівий Берег проведе контрольну гру проти Харкова, а от потім у "лелек" буде низка важливих протистоянь, де непогано б було не забаритись із здобуттям задовільної кількості залікових балів.

Прогноз

12-13 місце

ЛНЗ

Друге місце за підсумками минулого сезону було фантастичним історичним здобутком для черкаського ЛНЗ, після чого команда Віталія Пономарьова вже встигла зіграти в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, але, на жаль, вилетіла від бельгійського Гента за підсумками серії пенальті. А от чи зможуть "бузкові" знову здійнятись на настільки високі позиції — це буде однією з інтриг у чемпіонаті.

Трансферний період

Активна робота над підписанням новачків із боку ЛНЗ була вже проведена, тож після приходу захисників Андрія Кітели, Віталія Романа, півзахисників Дмитра Матківського, Таллеса Бренера, а також нападників Коді Девіда та Теді Цари, склад "бузкових" виглядає вже з більшими можливостями для ротації.

При цьому таких суттєвих утрат, як, наприклад, продає Проспера Обаха посеред минулого сезону, не відбувалось, а відхід Айдіна Саліху, Марко Подоляка, В’ячеслава Танковського, Іллі Путрі та Абдула Авуду навряд чи хтось помітить з уболівальників.

Товариські матчі на зборах

Беручи до уваги участь у єврокубках та ранній старт сезону, команда Пономарьова не могла не поїхати тренуватись закордон і обрала для цього Словенію. Відповідно й перелік суперників у "бузкових" був доволі строкатим, і в підсумку це допомогло підготуватись у фізичному плані до дуелі проти Гента, але не до серії пенальті.

Плани на сезон

У ЛНЗ свій особливих шлях до становлення в якості однієї з потужних сил нашого чемпіонату, тож очікувати від "бузкових" можна будь чого. Досвід єврокубків, нехай і невдалий, має показати команді Пономарьова, що вона загалом рухається в правильному напрямку, тож принаймні спробувати повторити успіхи минулого сезону черкаський колектив має.

Стартові матчі сезону

Календар при цьому в ЛНЗ не те щоб надто вдалий, а скоріше навіть дуже в’язкий на старті, бо чи не проти кожного суперника доведеться грати в посушливий футбол, а особливо коли йтиметься проти дуелі проти Динамо та Шахтаря.

Прогноз

4-5 місце

Оболонь

Столична Оболонь продовжує балансувати на межі в УПЛ, але все одно тримається загалом упевнено на сезонній дистанції. А цього року "пивовари" взагалі вирішили вкластись у повну реконструкцію газону на власному стадіоні, тож до жовтня в них у календарі будуть суцільні виїзні матчі.

Трансферний період

Свій головний продаж цього літа Оболонь уже оформила, відпустивши до львівських Карпат Дениса Марченка, але сума в 1 млн євро для воротаря з такими перспективами все одно виглядає якось невпевнено. Також клуб залишили захисники Владислав Приймар, Дмитро Семенов, півзахисник Руслан Черненко та нападники Максим Третьяков, Даниїл Яшко та Костянтин Бичек вільними агентами.

Натомість це трансферне вікно стало також і таким, де "пивовари" змогли залучити таких досвідчених виконавців, як Дмитро Мишньов, Євгеній Морозко, Кирило Прокопчук, Віталій Єрмаков, тоді як оренди Дмитра Капінуса та Андрія Маткевича мають додати команді Олександра Антоненко юнацької свіжості, а воротар Кирило Баранцов, можливо, стане черговим якісним продуктом роботи тренерів голкіперів Оболоні.

Товариські матчі на зборах

Кияни мають достатню інфраструктуру для того, щоб дозволити собі нікуди не виїжджати на літній період підготовки, тож це радше до них радо завітають у гості суперники за контрольними поєдинками. Поступилась при цьому команда Антоненка лише Кудрівці в останній подібній зустрічі (0:1).

Плани на сезон

Навряд чи новий газон дасть Оболоні аж надто великі можливості для карколомної зміни власного становища в нашому чемпіонаті, тож, як очікується, "пивовари" будуть продовжувати бути дуже незручним суперником, але при цьому триматимуться неподалік зони вильоту, звично для останніх років.

Стартові матчі сезону

Як уже було зазначено, домашні матчі до жовтня Оболонь не буде проводити. І в цьому плані дуже доречним для неї був жереб календаря, де, окрім Харкова та ЛНЗ уже у вересні, немає аж надто серйозних викликів для команди Антоненка. Це дасть їй можливість розігнатись, хоча коли навпроти будуть Епіцентр та Буковина, яким дозволили грати перед рідними вболівальниками, то доведеться попотіти вже на старті.

Прогноз

13-14 місце

Полісся

Житомирське Полісся наприкінці минулого сезону виключно власними недоречними втратами очок дозволило ЛНЗ утримати другу сходинку, тож утворився ефект недомовленості від кампанії, а вже після дуелей у єврокубках проти Копенгагена залишилось рівно те саме відчуття від виступу команди Руслана Ротаня. Утім, президент клубу поставив чітке завдання виграти чемпіонат та Кубок, тож планка вимог від "вовків" піднята на раніше небачений рівень.

Трансферний період

Як мінімум, один класний трансфер Полісся вже здійснило, підписавши з Карабаху вінгера Леандро Андраде, за що, несподівано, "вовкам" може подякувати київське Динамо, якому тепер доведеться грати проти Карабаху без цього дуже цікавого кабовердійця. Але на цьому команда Ротаня не зупинилась, і додала до переліку новачків ще й Андрусва Араухо з Кривбасу, а також викупила контракт Максима Брагару в "біло-синіх" та вільним агентом підписала Георгія Бущана на постійній основі.

При цьому не склало труднощів розлучитись із Луїфером Ернандесом, Сергієм Ковальчуком, Томером Йосефі, Дімітаром Трайковим, Емілем Мустафаєвим, Олексієм Гуцуляком, Бонданом Лєднєвим та Лукасом Тейлором. А вже перші матчі сезону продемонстрували, що ростер у "вовків" виглядає чи не найбільш збалансованим у нашому чемпіонаті.

Товариські матчі на зборах

Полісся одразу почало підготовку до сезону в Австрії, де Ротань насправді виконав гарну роботу над своїм колективом, так що той виглядав цілком пристойно на міжнародній арені саме у фізичному плані. Зрештою, не в останню чергу цьому сприяли суперники будь-яких стилів гри.

Плани на сезон

Чітке формулювання завдання на кампанію на внутрішній арені для Полісся зробив його ж президент, тож навіть важко уявити, що хтось сперечатиметься із Геннадієм Буткевичем у цьому питанні. Очікування також будуть відповідними.

Стартові матчі сезону

"Вовки" будуть одним із тих колективів, які гарантуватимуть спекотний серпень для нашого футболу, бо тут що не матч, то свято великої гри.

Прогноз

1-2 місце

Харків

Літній ребрендинг виводить харківський колектив на геть інший рівень вимог та перспектив, бо назва "Металіст 1925" дійсно не виглядала, як щось переконливе для команди з такими амбіціями. І оскільки можливості в клубу нікуди не поділись, то п’яте місце зразка минулого сезону та відсутність турнірних завдань, у чому нас старанно переконували, цього разу не сприйматимуться як належне.

Трансферний період

Обоймі колективу Младена Бартуловича не вистачало глибини в минулому сезоні та проблемною бачилась позиції воротаря й нападника. Тож Харків вирішив її доволі прагматично — повернув нещодавно Георгія Єрмакова за 2,8 млн євро з Маккабі Хайфа на батьківщину, підписав Карлоса Парако за 1 млн євро з Кривбасу, а також придбав Олександра Яцика в Динамо та опорника Рафаеля Профіні в Уніона Санта Фе на загальні 4,1 млн євро. Ще й Артема Смолякова забрали в оренду з Лос-Анджелеса, тож діяльність клубу на ринку була дійсно активною.

Натомість колектив залишили ті, хто відверто не тягнув вимоги клубу, який збирається робити якісний ривок. Іван Литвиненко, Василь Кравець, Євгеній Пасіч, Дмитро Капінус, Арі Моура, Владислав Калітвінцев, Ігор Снурніцин, В’ячеслав Чурко та Олег Мозіль виявились Бартуловичу непотрібними на цьому етапі розвитку клубу.

Товариські матчі на зборах

Харків вирішив провести літній тренувальний збір у Австрії й зібрав цілу низку команд із гучними іменами в якості суперників для товариських матчів. Ну то й що, що в підсумку обіграти вдалось лише Карабах (6:2)? Зате, у кого ще з наших клубів було стільки досвіду протистоянь із явно не останніми командами Європи за останні кілька місяців?

Плани на сезон

Амбіції в проєкту точно наявні, але настільки гострими вони в підсумку виявляться — питання відкрите. Минулі сезони залишали стабільно неоднозначне враження від гри команди Бартуловича, якій постійно чогось не вистачало. А тут усе схоже на те, що керівництво пішло у ва-банк саме на цей сезон, тож і вимоги до тренерського штабу будуть уже значно більш високими.

Стартові матчі сезону

А на що справді здатний харківський колектив — побачимо вже за першими дуелями, де Полісся та Шахтар виглядають розкішними суперниками для гучних афіш матчів у Житомирі, але й у подальшому буде достатньо клубів, які створять проблеми "бордово-золотим" (напевно, так будемо тепер їх називати).

Прогноз

2-3 місце

Чорноморець

Таке футбольне місто, як Одеса, просто не могло залишатись без футболу "елітного" дивізіону, тож добре, що Чорноморець зрештою повернувся до УПЛ. Але безпекові питання все одно викликають пересторогу з приводу того, чи не отримаємо ми ще один приклад Кривого Рогу, де матчі триватимуть по п’ять-шість годин під обстрілами терористів. А не хотілося б, бо, здається, "моряки" не просто так заходять у ці добре відомі їм води.

Трансферний період

Свій головний трансфер Чорноморець здійснив ще на початку року, коли Роман Григорчук повернувся працювати головним тренером до фактично рідного для нього клубу. А вже коли відбулось пряме підвищення за класом, то керівництво вкладанням у трансфери Данила Алефіренка з Колоса та Сергія Корнійчука з Полісся майже пів мільйона євро дало зрозуміти, що клуб матиме підтримку на своєму шляху. Додаткове підписання досвідченого Дмитра Кльоца також виглядає важливим моментом.

Але й чистка кадрового складу в Одесі також мала місце. Клуб відпустив Олексія Хобленка, Артема Габелка, Юрія Романюка, Владислава Кулача, Олександра Скляра, Віталія Єрмакова, Вадима Ющищина, Максима Луньова та Олександра Каплієнка (останній — завершив кар’єру), тож Чорноморець точно змінить обличчя, а чи на користь це піде — побачимо за ходом сезону.

Товариські матчі на зборах

Незважаючи на безпекові питання, Чорноморець усе одно намагався не залишати рідний регіон до певного моменту, і загалом провів літо на теренах України.

Плани на сезон

Також доведеться проходити крізь адаптаційний період, тож найбільшим здобутком команди Григорчука на цьому етапі буде радше стабільність у виступах та уникнення прямої боротьби за виживання.

Стартові матчі сезону

Утім, уже на старті кампанії в одеситів буде достатньо серйозних викликів, щоб розгубити значну кількість залікових балів, від чого осінній період для них ризикує стати ще складнішим.

Прогноз

12-13 місце

Шахтар

Арда Туран у важливому для клубу сезоні 90-річчя здобув чемпіонський титул, а згодом і місце в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА, тож ця кампанія обіцяє бути взагалі не схожою на попередню для Шахтаря. Тут треба буде поступово входити до подій на внутрішній арені, але з такими викликами, які готує для "гірників" календар, можливо, усе ж таки доведеться форсувати події.

Трансферний період

Шахтар готується до найбільш важливого показу ефективності обраної моделі на сучасному етапі історії клубу — Ліги чемпіонів, де "гірники" мають своїми виступами створити розкішну вітрину для тих виконавців, у яких вкладали дійсно шалені гроші. При цьому ще й не всіх, кого хотіли, удавалось переманити, як у випадку з тим бразильцем Меком, якого все ж таки відлякала війна в нашій країні.

Але своїх 23 млн євро донеччани все одно виклали за чергових вінгерів Бруніньйо, Раяна Роберто та Глейкера Мендозу, і все йде до того, що Туран готує дві рівноцінні команди на внутрішню та міжнародну арени, перед кожною з яких будуть стояти найвищі завдання. Сюди ж логічно пасує перехід Олександра Караваєва вільним агентом, а точніше повернення до клубу, який його виховав.

При цьому Шахтар нарешті завершив відносини з Іваном Петряком, а також попрощався з Юхимом Коноплею й пороздавав Луку Лацабідзе, Миколу Огаркова, Данила Удода, Романа Савченка та Хусрава Тоїрова по чергових орендах, і є стійке переконання, що на цьому трансферне вікно для "гірників" не завершилось.

Товариські матчі на зборах

Це були перші повноцінні міжсезонні збори за каденції Турана, а не та пародія на тренувальну роботу впродовж 10 днів зразка минулого року. І оскільки жодних єврокубкових кваліфікацій не було потреби долати, Шахтар готувався в дуже спокійному темпі.

Утім, легендарні три тренування на день нікуди з програми не поділись, тож коли пішли товариські матчі, то "гірники" подекуди виглядали втомленими й не завжди дотискали суперників. При цьому ще й завітали на батьківщину власного тренера задля товариської гри проти Бурсаспора (0:0), і де ви б ще побачили 40 тисяч скажених турецьких уболівальників на контрольному поєдинку?

Плани на сезон

Насправді, мало що зміниться для Шахтаря, у порівнянні з попередньою кампанією, оскільки чемпіонат та Кубок залишаються в пріоритеті, але додається принаймні восени та на початку року Ліга чемпіонів, на домашні матчі якої, скоріше за все, доведеться летіти аж до Лондона, і демонструвати футбол найвищого ґатунку проти найсильніших команд. Але коли "гірників" лякали ці приємні труднощі?

Стартові матчі сезону

У Шахтаря при цьому буде полоса для розгону у вигляді матів проти Кудрівки та Епіцентру, після яких почнеться справжній жах, а не календар. Але з іншого боку, коли в розпалі буде Ліга чемпіонів, то в "гірників" із принципових суперників залишиться лише Динамо. Проте серпень, початок вересня, а також рання весна — це футбольна доля дійсно зле пожартувала над донеччанами.

Прогноз

1-2 місце