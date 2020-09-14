Англия

Руководство клуба считает действия руководства Премьер-лиги, остановившие продажу "сорок", неправомерными.

Руководство Ньюкасла провело консультации с юристами, намереваясь обратиться в суд по поводу вето, наложенного руководством АПЛ на продажу клуба инвесторам из Саудовской Аравии — сообщает Sky Sports.

Вести дело "сорок" будет юридическая компания Blackstone Chambers, а интересы клуба в суде будут представлять два барристера — Шахид Фатима и Ник Ди Марко.

В официальном заявлении Ньюкасла говорится, что руководство клуба не может считать действия исполнительного директора Премьер-лиги Ричарда Мастерса приемлемыми и намерено добиваться справедливости.

Ответ АПЛ не заставил себя долго ждать, однако содержит в себе лишь искреннее изумление такой позицией клуба.