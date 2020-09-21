Англия

Переход Аркадиуша Милика в Рому практически сорвался.

Тоттенхэм проявляет интерес к нападающему Наполи Аркадиушу Милику — сообщает Evening Standard.

Практически решенный вопрос о переходе Милика в Рому оказался под вопросом из-за имиджевых прав футболиста. Без разрешения Наполи поляк не может распоряжаться своим "лицом" на Апеннинах, поэтому с выступлениями за другую итальянскую команду возникают проблемы.

Все можно было бы решить полюбовно, но Милик затаил обиду за штраф, наложенный клубом на футболистов за бунт в минувшем сезоне, и не хочет дарить Наполи еще какие-то деньги.

Британское издание полагает, что в данной ситуации в АПЛ несколько клубов нуждаются в центральном нападающем и интересуются Миликом, однако из них только Тоттенхэм располагает необходимыми средствами.

Ранее Тоттенхэм подписал Гарета Бэйла и намеревался заполучить Дэнни Ингза у Саутгемптона.