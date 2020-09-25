Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Лиги.
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25 сентября 2020, 08:20
В поединке 1/16 Кубка английской лиги Ливерпуль на выезде разгромил скромный Линкольн, забив семь голов.
Отметим, что в следующей стадии турнира "красные" сразятся с лондонским Арсеналом.
Линкольн — Ливерпуль 2:7
Голы: Эдун, 61, Монтсма, 67 — Шакири, 9, Минамино, 18, 46, Джонс, 32, 36, Груйич, 65, Ориги, 89
Линкольн Сити: Палмер, Мелбурн, Монтсма, Эйома, Андерсон (Арчибалд, 67), Джонс (Макгрэндлс, 60), Скалли, Бридкатт (Хоппер, 60), Грант, Брэдли, Эдун.
Ливерпуль: Адриан, Ван Дейк (Фабиньо, 46), Цимикас, Уильямс, Уильямс, Джонс, Груйич, Шакири (Кейта, 75), Минамино, Ориги, Эллиотт (Диогу Жота, 57).
Предупреждение: Эйома