Англия

Главный тренер Саутгемптона подвел итог поединка против Ньюкасла (2:0), благодаря успеху в котором его команда впервые в истории возглавила таблицу АПЛ.

В рамках восьмого тура Английской Премьер-лиги Саутгемптону приходилось принимать Ньюкасл Юнайтед на поле родного Сент-Мэри. Уверенная победа в этом поединке (2:0) позволила подопечным Ральфа Хазенхюттля впервые в своей истории подняться на вершину турнирной таблицы национального первенства. Немецкий наставник на пресс-конференции после матча подвел итоги противостояния с Ньюкаслом, а также рассказал о непривычных чувствах для его подопечных.

Саутгемптон — Ньюкасл 2:0 Видео голов и обзор матча

"Было важно показать, что мы можем победить эту команду. Мы не делали этого до сих пор с того момента, как я возглавил клуб, — поделился воспоминаниями главный тренер, — Это было целью на сегодня, кроме того — необходимо было показать себе, что мы делаем шаг вперед в нашем развитии".

"Вы могли видеть, что у нас были хорошие решения в игре с мячом и без него. Мы были очень сконцентрированы и хорошо организованы", — резюмировал Хазенхюттль.

О кадровых перестановка немецкий специалист высказался следующим образом: "Нам пришлось заменить Ингзи и Райана (Бертрана — ред.), но не было заметно, что в нашей игре что-то изменилось. Для меня это было самым главным".

"Мы начали игру с фантастического гола. Думаю, мы могли бы забить больше, но и это уже было хорошим результатом. В планах было два гола от контр-прессинга — иногда важно не первое результативное действие, а быстрое следующие, и если удается остаться сосредоточенным, то точно возникнет новый хороший шанс забить", — рассказал о тактике на игру против Нюкасла Ральф.

"Я рад за фанатов, — отреагировал на пожелание поклонников клуба отпраздновать подъем команды на вершину таблицы, — Даже если это только на ночь, все равно нормально — это фантастика. Мы никогда не были так высоко, так что для них это история. В прошлом году у нас было плохое выступление, в этом году у нас есть кое-что положительное, и, надеюсь, появятся и другие положительные моменты".

"Я должен сказать, что мы действительно многому научились. В данный момент мы играем смело, все организовано с хорошим балансом: идти на риск или нет. Считаю, что мы одна из самых организованных команд лиги. Теперь мы также начинаем очень хорошо владеть мячом, так что все возможно", — в очередной раз выдал комплемент своей команде наставник.

Следующий матч Саутгемптона состоится уже после паузы на игры национальных сборных. "Святые" отправятся в гости к Вулверхэмптону в субботу, 21 ноября.