Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

История Роберто Фирмино напоминает типичную историю бразильских футболистов. Его бедное детство проходило в столице штата Алагоас – городе Масейо с населением около 900 тысяч человек. Футбол для Роберто с детства был не только любимой игрой, но и работой: его отец, Жозе, продавал воду, пиво и слабоалкогольные напитки возле стадиона, а Роберто ассистировал ему в качестве кассира. Так у него появилась мечта добиться лучшей жизни для себя и своей семьи.

В школе Фирмино выделялся на различных турнирах, поэтому в 14 лет он присоединился к главному местному клубу – КРБ. В течение двух лет Роберто набирался опыта в КРБ, выступая на позиции воланте – опорного полузащитника. Зачастую в команде с Бобби (сокращение от Роберто – прим.) играл нынешний футболист Реал Сосьедад Виллиан Жозе.

Через пару лет для Роберто пришло время двигаться дальше. Ему предстояло пройти два просмотра. Первый — в стане чемпионов страны из Сан-Паулу. Там он особого шанса проявить себя не получил – как и предложения о контракте. Пришлось пробовать вариант №2 – второлиговый Фигейренсе, в двух тысячах километров от дома.

Обычно просмотр молодых игроков может занимать вплоть до месяца, но в случае с Роберто потребовалось 30 минут. Вишенкой на торте стали два гола ударами через себя в исполнении опорного полузащитника.

В Фигейренсе Фирмино получил новую позицию ближе к атаке, а еще едва не получил новое имя. Тренер Эмерсон Мария, не расслышав, как зовут игрока, две недели называл его Альберто. Неизвестно, сколько бы это продлилось, если бы кто-то из помощников не подсказал Марии его ошибку. "Все в порядке, тренер, не волнуйтесь", — таков был ответ Фирмино на вопрос о том, почему он никогда не исправлял Марию, когда тот говорил "Альберто".

Карьера Фирмино в Европе могла начаться еще до дебюта за первую команду Фигейренсе. В 2009 Роберто позвали на просмотр в Марсель, и 17-летний бразилец полетел. Ему предстояла пересадка в Мадриде, и тут весь план пошел наперекосяк. Между Испанией и Бразилией были не лучшие дипломатические отношения, а клубные функционеры не подготовили для Роберто весь набор необходимых документов. В итоге Фирмино стал одним из почти двух тысяч бразильцев (больше, чем представителей любой другой национальности), которых испанские власти в 2009 депортировали обратно на родину.

Через месяц все документы уже были оформлены надлежащим образом, да и рейс в этот раз был сразу во Францию. Однако по результатам просмотра Марсель не решился выплатить клаусулу игрока в один миллион евро.

Роберто вернулся в Фигейренсе, и вряд ли кто-то об этом пожалел. Он дебютировал за первую команду и стал важным ее игроком. Восемь голов теперь уже атакующего хавбека в 36 матчах принесли Фигейренсе путевку в элитный дивизион, а Роберто – звание Самого перспективного игрока Серии В. Марсель не хотел платить один миллион евро, а Хоффенхайм заплатил четыре.

Свой переезд в Германию Фирмино решил еще в Бразилии отметить татуировкой, связанной с семьей. Кроме того, он хотел, чтобы в новой стране понимали значение тату, поэтому остановил свой выбор на фразе "Любовь к семье безгранична". Незнание языка? Не беда, если есть Google переводчик! Где-то за 50 евро Роберто набили фразу "Familie unaufhorliche Liebe". По прибытии в Германию оказалось, что во-первых, фраза звучит не очень естественно на немецком языке, а во-вторых, в слове "unaufhörliche" должен быть умляют (те самые две точки над о).

Так началась история Роберто Фирмино в Европе. В Зинсхайме бразилец проведет четыре с половиной года, сумев за это время стать одним из лучших игроков Бундеслиги. Здесь дисциплинированность и старательность Бобби вышли на новый уровень – настолько высокий, что одноклубник Райан Бабель говорил, что "Фирмино – нетипичный бразилец, в нем немецкого больше, чем во многих немцах". Летом 2015 Ливерпуль объявил о договоренности по трансферу уже футболиста сборной Бразилии Роберто Фирмино из Хоффенхайма за 41 млн евро (29 млн фунтов).

Ценник получился более, чем внушительным – на тот момент больше Ливерпуль платил только за Энди Кэрролла (35 млн фунтов). Англичанин свой ценник не оправдал, забив только шесть голов в 44 матчах. "Риск ли это? Ливерпуль лишь однажды платил больше денег за футболиста. Давайте надеяться, что в этот раз трансфер запомнят с положительной стороны", — писал тогда эксперт ВВС Бен Смит.

Одиннадцатый номер Ливерпуля (Роберто унаследовал это число от Уссама Ассаиди) не лучшим образом начал свою карьеру в Англии: выходы на замену сменились попаданиями в стартовый состав, но его меняли минуте к 60-й, а "красные" не могли похвастаться результатом. Лишь в конце ноября 2015 у Роберто появился действительно хороший повод порадоваться: он был признан лучшим игроком победного матча с Борнмутом (1:0). Затем последовали ассисты в играх с Челси и Рубином, а потом – и вовсе первый гол в карьере за мерсисайдцев + 2 результативные передачи – и это в матче с Ман Сити! Однако стабильности Роберто не хватало, и в последующие 10 матчей он провел без результативных действий.

Яркой страницей в истории Роберто Фирмино в Мерсисайде стала стычка с Мейсоном Холгейтом из Эвертона в Кубке Англии в январе 2018. Защитник "ирисок" в абсолютно не требовавшей того ситуации руками толкнул Бобби за рекламные щиты, и тот взбесился. Неизвестно, что сказал разъяренный бразилец Холгейту, но Мейсон пожаловался, что это были оскорбления на почве расизма. Как мы помним на примере Луиса Суареса, это чревато очень серьезным наказанием.

Расследование Футбольной ассоциации продлилось больше полутора месяцев, после чего с Фирмино были сняты все обвинения. Холгейт же не понес наказание – организация заявила, что защитник заявил об инциденте "исключительно из благих побуждений, не имея при этом никакого злого умысла".

Что касается выступлений на футбольном поле, то трудолюбие Фирмино помогло ему освоиться и стать важным винтиком в системе Юргена Клоппа. Он забивает не так много для форварда (76 голов в 234 матчах), пусть и прибавляет к этому ассисты (в одной только АПЛ их 34). Однако девятый номер (11-й был отдан Салаху) Ливерпуля перевернул представления о том, как нужно оценивать нападающего.

Бывший "воланте" по-прежнему очень много отрабатывает в обороне, а еще – грамотно работает без мяча, создавая пространства для своих партнеров по атаке, Садио Мане и Мохаммеда Салаха. Другой центральный нападающий мог бы забивать больше голов за Ливерпуль, но забивали бы в таком случае вингеры? Были бы столь продуктивны фулбэки?

"Роберто – связующее звено. Большая редкость, встретить настолько неэгоистичного и бескорыстного человека, как Бобби. Мяч туда, мяч сюда, отдать пас – ему действительно это нравится, пока он не осознает: "О, я не забивал уже пять или шесть недель". Это игрок мирового уровня, невероятный парень", — рассказывал о Фирмино Юрген Клопп.

Подобная бескорыстность приводит к тому, что Роберто остается несколько в тени своих звездных партнеров. Шутка ли – перед финалом Лиги чемпионов 2018 года Клоппу даже пришлось попросить фанатов придумать песню про Фирмино, потому что до этого были только речевки. Что же, получилось неплохо.

Пожелание Бена Смита сбылось, трансфер Фирмино уже сейчас можно называть удачным для Ливерпуля. Но можно не сомневаться, что Роберто не остановиться на достигнутом и продолжит работать, чтобы войти в историю Ливерпуля победителем Премьер-лиги.

Евгений Музыка, Football.ua