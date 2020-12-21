Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед поделился эмоциями от крупной победы его команды в матче против Лидс Юнайтед.

Четырнадцатый тур английской Премьер-лиги ознаменовался для Манчестер Юнайтед крупной домашней победой над Лидс Юнайтед (6:2).

Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед 6:2 Видео голов и обзор матча

Наставник "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер в своем послематчевом интервью выразил мнение, что ключом к подобному успеху стал "уровень физической подготовки его подопечных", назвав при этом единственным неудачным моментом в противостоянии отсутствие болельщиков на трибунах. Слова главного тренера Манчестер Юнайтед приводит официальный сайт клуба.

"Ребята приложили серьезные усилия сегодня, показав большой объем перемещений по ходу всего поединка. Были бы наши болельщики на триубнах — им было бы намного легче. Представьте себе, если бы здесь было 75 000 человек, это вошло бы в историю как одно из лучших выступлений Юнайтед против Лидса в домашнем поединке", — считает наставник "Красных дьяволов".

"Нам удался великолепный старт поединка. Нашим планом было подловить соперника на их ошибках во владении, и он сработал. Скотт Мактоминей забил два потрясающих гола. Мы глубоко анализировали Лидс перед игрой. Мои подопечные были шокированы объемом работы, который выполняют каждый матч футболисты Бьелы, тем, насколько они опасны в быстрых атаках, однако они сумели нейтрализовать сильные стороны оппонента в итоге".

"Наш поединок — реклама АПЛ, — размышляет норвежский наставник, — Лидс не стал останавливаться и при крупном счете в нашу пользу: 4:0, 0:4 или 1:6 — для них нет разницы. Они заставляют вас сражаться до конца, поэтому необходимо держать концентрацию. Легко могло быть 12:4 — мы бы удвоили свои голы, а они свои. Игра позволяла это сделать. Это говорит об отношении к игре со стороны обеих команд. Таким и должен быть футбол".

Отдельным комментарием норвежца была отмечена игра Скотта Мактоминея: "Скотт — один из тех игроков, как и Фред, они никогда не останавливаются. Они постоянно в движении. Мы знали, что нам предстоит проделать большой объем перемещений, с чем они вдвоем прекрасно справились. Скотт — монстр физподготовки. Он никогда не отлынивает от работы, после чего получает желанный результат".

По завершению отчетного поединка, Манчестер Юнайтед поднялся в лидирующую тройку команд, однако Солскьяер не спешит радоваться этому достижению: "Пройдена только треть сезона, даже не половина, поэтому позиция в лиге — это не то, на что мы обращаем внимание. Куда интереснее наблюдать за улучшениями в команде, рост уровня физической формы".

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Лестера.