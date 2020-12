На предматчевой пресс-конференции перед гостевой игрой лондонского Тоттенхэма в рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги против Сток Сити наставник "шпор" Жозе Моуриньо высказал опасения по поводу раздевал для гостевой стороны, которую предоставляет администрация стадиона Bet365.

Проблема заключалась в том, что всем клубам Премьер-лиги и Английской футбольной лиги пришлось адаптировать свои стадионы в соответствии с правилами предотвращения распространения COVID-19 в отношении дистанцирования, что привело к тому, что многие из клубов прибегли к временным помещениям для гостевых команд.

У Стока справиться с размещением приезжающих футболистов получилось хуже всех. Клуб выделил гостевой команде небольшой вагончик, в котором "и близко не было возможности соблюдать дистанцию между игроками", согласно слов наставника Мидлсбро Нила Уорнока, который первым не стал молчать об этом инциденте.

It’s fair to say Neil Warnock was not happy with the state of the facilities Stoke offered his Boro team today.



🎥 — [@Boro] #Boro #UTB pic.twitter.com/RWvuVELGhm