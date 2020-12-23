Англия

Перед противостоянием в рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги против Сток Сити наставник Тоттенхэма обсудил недавний инцидент с подтрибунными помещениями стадиона команды из Чемпионшипа.

На предматчевой пресс-конференции перед гостевой игрой лондонского Тоттенхэма в рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги против Сток Сити наставник "шпор" Жозе Моуриньо высказал опасения по поводу раздевал для гостевой стороны, которую предоставляет администрация стадиона Bet365.

Проблема заключалась в том, что всем клубам Премьер-лиги и Английской футбольной лиги пришлось адаптировать свои стадионы в соответствии с правилами предотвращения распространения COVID-19 в отношении дистанцирования, что привело к тому, что многие из клубов прибегли к временным помещениям для гостевых команд.

У Стока справиться с размещением приезжающих футболистов получилось хуже всех. Клуб выделил гостевой команде небольшой вагончик, в котором "и близко не было возможности соблюдать дистанцию между игроками", согласно слов наставника Мидлсбро Нила Уорнока, который первым не стал молчать об этом инциденте.

It’s fair to say Neil Warnock was not happy with the state of the facilities Stoke offered his Boro team today.



🎥 — [@Boro] #Boro #UTB pic.twitter.com/RWvuVELGhm — boropolis (@boropolis) December 5, 2020

"Они заселили нас в маленьком вагончике, — возмущается наставник "Боро", — И Вы мне будете рассказывать, что для соблюдения дистанцирования нам необходимо было отказывать от классической раздевалки? В Мидлсбро мы даем гостям все: тепло, прекрасные помещения. А что толку, если нас в итоге выкидывают в свинарник за углом? Хотя, какой там "свинарник"? Свиньи увидели бы это и убежали".

"Туалеты не работают — они заблокированы. Перед игрой в нашем помещении стол дым от работавшего неподалеку мотора для питания объекта электричеством, и нам пришлось пригласить представителя обслуживающего персонала. Почему они не обратили на это внимания до нашего приезда? Душ протекал, вода везде на полу. Это абсолютный позор!".

Вердикт наставника Мидлсбро был категоричен: "Мы ни за что не дадим им доступ в раздевалку, когда они придут к нам. Если наш председатель откажется от моей идеи, я сам заплачу за вагончик!".

Жозе Моуриньо имел возможность посмотреть на видео непосредственно из этой "раздевалки", после чего отреагировал следующим образом во время пресс-конференции: "Да, у меня есть это видео. Оно снято коллегой, который работает в другой команде, которая недавно играла против них. Я не собирался поднимать этот вопрос, но Вы сами на этом настояли. Но это не должно быть вопросом ко мне.

Это должен быть вопрос ко властям. Всем властям: футбольным властям, органам безопасности, но не ко мне. Я не собираюсь быть плохим парнем, который будет комментировать гостевую раздевалку Стока".

Отметим, что, после скандальных высказываний наставника Мидлсбро Нила Уорнока Сток провел модернизацию своих подтрибунных помещений аккурат перед игрой против Тоттенхэма, поэтом лондонский клуб будет размещаться в полноценной пристройке к административному зданию стадиона.

Матч Сток Сити — Тоттенхэм состоится 23 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени.