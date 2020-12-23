"Шпоры" в 1/4 финала обыграли Сток.
Жозе Моуриньо, Getty Images
23 декабря 2020, 22:24
В рамках четвертьфинального матча Кубка английский лиги Сток Сити дома уступил Тоттенхэму (1:3).
Выход в полуфинал Кубка лиги стал для тренера "шпор" Жозе Моуриньо уже пятым в карьере.
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Ранее он достигал данного этапа трижды с Челси и однажды с Манчестер Юнайтед. Кроме того, турнир покорялся португальцу четыре раза.
Помимо Тоттенхэма в полуфинал вышли Брентфорд и Манчестер Сити. Последняя путевка определится в матче Манчестер Юнайтед — Эвертон.
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