Футболист понес наказание за высказывания.
Эдинсон Кавани, Getty Images
30 декабря 2020, 17:29
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани получил трехматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт МЮ.
Дело в том, что уругвайский форвард в своем Instagram-аккаунте использовал слово "негрито". По мнению Футбольной ассоциации Англии это - проявление расизма.
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Помимо дисквалификации Эдинсон обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов.
Так футболист не поможет "красным дьяволам" в играх против Астон Виллы, Манчестер Сити и Уотфорда.
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