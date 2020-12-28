Украина

Форвард оценил работу Андрея Шевченко в национальной команде.

Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев прокомментировал игру сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

"Шевченко – великий футболист и хороший тренер. У него очень хорошая команда, хорошие тренеры. Мне нравится, как выступает команда под руководством Шевченко. Из футболистов могу выделить Яремчука. Когда его первый раз вызывали, это было еще при мне, я сказал, что это будущее. Это правда. Я рад за него, рад, что он играет".

Также форвард признался, что не обижается на Шевченко за невызов в национальную команду.

"Конфликта с Шевченко не было, наверное, не подхожу сборной. Это его выбор. Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Независимо от того, сколько тебе лет, как ты себя чувствуешь. Это мечта. Я смотрел на Шевченко, остальных футболистов сборной – это была моя мечта. Я ее достиг. Я играл в сборной, пусть и относительно немного времени. Это бонус. Ты входишь в определенное количество топов в своей стране", — сказал Селезнев Футбольному формату.

Отметим, что Селезнев выступал за сборную Украины с 2008 по 2018 год. За это время он сыграл в 58 матчах, в которых отличился 11-ю голами.

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