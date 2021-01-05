Капитан мерсисайдского клуба остался недоволен действиями своей команды в матче со "святыми".
Джордан Хендерсон, Getty Images
05 января 2021, 10:53
Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон прокомментировал поединок АПЛ против Саутгемптона (0:1).
"Мы медленно начали, хотя нам это несвойственно. Были моменты, но мы вновь не забили – во втором матче подряд.
Знали, что они будут играть быстро, но мы действовали небрежно, дали им заработать пару штрафных, а в АПЛ за это наказывают", – цитирует Хендерсона BBC.
Ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп высказался о судействе в матче Саутгемптон — Ливерпуль.