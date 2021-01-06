Опережает "шпоры" по данному показателю только Ливерпуль.
Жозе Моуриньо и игроки Тоттенхэма, Getty Images
06 января 2021, 10:56
Тоттенхэм обыграл Брентфорд в полуфинале Кубка английской лиги (2:0) и стал первым финалистом турнира.
Таким образом, "шпоры" пробились в свой девятый финал Кубка лиги (4 победы, 5 поражений). По данному показателю Тоттенхэм опережает лишь Ливерпуль, на счету которого 12 участий в финале турнира.
Отметим, что Тоттенхэм вышел в финал Кубка английской лиги впервые с 2015 года. В том году "шпоры" сошлись в решающем матче с лондонским Челси, однако победить не сумели.
Ранее наставник Тоттенхэм Жозе Моуриньо прокомментировал победу в полуфинале Кубка лиги.