Англия

Опережает "шпоры" по данному показателю только Ливерпуль.

Тоттенхэм обыграл Брентфорд в полуфинале Кубка английской лиги (2:0) и стал первым финалистом турнира.

Таким образом, "шпоры" пробились в свой девятый финал Кубка лиги (4 победы, 5 поражений). По данному показателю Тоттенхэм опережает лишь Ливерпуль, на счету которого 12 участий в финале турнира.

Отметим, что Тоттенхэм вышел в финал Кубка английской лиги впервые с 2015 года. В том году "шпоры" сошлись в решающем матче с лондонским Челси, однако победить не сумели.

Ранее наставник Тоттенхэм Жозе Моуриньо прокомментировал победу в полуфинале Кубка лиги.