Англия

На футболиста рассчитывают в Англии.

Нападающий Патрик Кутроне, который ныне выступает за Фиорентину на правах аренды, может вернуться в Вулверхэмптон.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, "волки" готовы вернуть игрока в связи с затянувшимся восстановлением Рауля Хименеса.

Форвард должен дать клубу глубину состава, однако в текущем сезоне Серии А результативностью он не блещет.

На его счету 13 игр за "фиалок" во всех турнирах, в которых он не забивал, но отдал один голевой пас.

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