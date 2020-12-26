Англия

Клуб обеспокоен возможными потерями перед важными поединками.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Великобритании продолжает расти с каждым днем, в результате чего лишь Ливерпуль и Эвертон, из числа клубов английской Премьер-лиги, в ближайшее время будут иметь возможность сыграть свои домашние поединки в присутствии ограниченного числа болельщиков на трибунах.

Организаторы состязаний уже успели на своем уровне принять решение об увеличении числа процедур тестирования для представителей команд до двух в неделю, а в отдельных клубах пошли на дополнительные защитные меры.

Так, руководство Вулверхэмптона установило запрет для своих футболистов на посещение супермаркетов в период обострения эпидемиологической ситуации в стране. Данное решение уже успел прокомментировать главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту, высказав полное понимание и поддержку подобным шагам.

"Речь идет о защите самих себя, — считает португальский специалист, — С самого начала пандемии наши сотрудники на кухне регулярно собирали большую коробку с необходимыми для жизни вещами и продуктами, которые были нам необходимы, и в разгар пандемии они были у всех.

Когда ситуация начала улучшаться, мы сняли это ограничение. Но сейчас, когда уровни заражения повышаются, и есть новый штамм коронавируса, который нас сильно тревожит, мы вновь вынуждены устанавливать ограничения, поэтому игроки и их семьи не ходят в супермаркеты", — рассказал наставник "волков".

Ближайшая игра Вулверхэмптона в АПЛ состоится в воскресенье, 27 декабря, когда команда Санту на своем поле будет принимать Тоттенхэм.