Англия

Наставник "красных" прокомментировал игру кубкового поединка.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о молодых игроках Астон Виллы, вышедших на кубковый поединок 1/32 финала против "красных".

"Молодежь Астон Виллы отлично справилась с задачей и даже доставила нам проблемы, из-за чего нам понадобилось чуть больше времени, чтобы включиться в игру.

У нас были проблемы с передачами и движением, было мало отборов. Если мы и создавали моменты, то мяч попадал прямо во вратаря Виллы. Во второй половине встречи мы это изменили", — цитирует Клоппа BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Астон Вилла — Ливерпуль (1:4).