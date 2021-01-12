Англия

Наставник "красных дьяволов" прокомментировал лидерство своего клуба в английской Премьер-лиге.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями перед перенесенным поединком 1-го тура АПЛ против Бернли.

"Мы не должны обольщаться, и думать о том, что мы первые в АПЛ. Нам нужно усердно трудиться и ни на секунду не предполагать, что мы уже со всем разобрались.

Против Бернли нам нужно сыграть агрессивно. В Манчестер Юнайтед есть футболисты, способные диктовать свою игру сопернику и брать инициативу на себя.

Не важно, на каком месте мы завершим сезон. Сейчас нам нужно сосредоточиться на матче с Бернли и только на нем", – приводит слова Солскьяера BBC.

Ранее наставник "красных дьяволов" заявлял, что полузащитник манкунианского клуба Скотт Мактоминей может забивать больше.