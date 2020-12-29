Испания

При этом форвард Хетафе отстранен на 4 матча за критику судьи.

Комитет по проведению соревнований не стал наказывать главного тренера Барселоны Рональда Кумана за слова, которые он произнес после матча 7-го тура Ла Лиги против Реала (1:3).

Тренер раскритиковал работу системы VAR. В частности, он сказал следующее: "Надеюсь, что они однажды объяснят мне, как VAR работает в Испании. VAR всегда был против Барселоны. Почему так происходит?"

По информации As, решение не наказывать Кумана было мотивировано тем, что у всех участников соревнований есть право на свободное выражение мыслей. Был сделан вывод о том, что Куман не ставил под вопрос честность арбитров, он не использовал грубые или оскорбительные выражения.

В то время как нападающий Хетафе Кучо Эрнандес был отстранен на 4 игры за критику в адрес арбитра после матча против Гранады. Он заявил: "Даже бог видит, что пенальти не было. Это очевидно. Что удивляет меня и нас всех, так это то, что судья даже не потрудился посмотреть VAR. Игрок касается мяча первым, но судья не видит этого. Я удивлен".