Англия

"Красные дьяволы" ищут варианты усиления обороны.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания защитника Ланса Факундо Медины, сообщает La Voix du Nord.

Источник утверждает, что "красные дьяволы" готовы заплатить за аргентинца порядка 11 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Медина провел 11 поединков на клубном уровне, отметившись одним забитым голом, а также получил пять желтых карточек.

Напомним, что Манчестер Юнайтед намерен избавиться в январе от ряда футболистов.