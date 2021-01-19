Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания защитника Ланса Факундо Медины, сообщает La Voix du Nord.

Источник утверждает, что "красные дьяволы" готовы заплатить за аргентинца порядка 11 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Медина провел 11 поединков на клубном уровне, отметившись одним забитым голом, а также получил пять желтых карточек.

Напомним, что Манчестер Юнайтед намерен избавиться в январе от ряда футболистов.