"Красные дьяволы" ищут варианты усиления обороны.
Факундо Медина, getty images
19 января 2021, 18:59
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания защитника Ланса Факундо Медины, сообщает La Voix du Nord.
Источник утверждает, что "красные дьяволы" готовы заплатить за аргентинца порядка 11 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Медина провел 11 поединков на клубном уровне, отметившись одним забитым голом, а также получил пять желтых карточек.
Напомним, что Манчестер Юнайтед намерен избавиться в январе от ряда футболистов.