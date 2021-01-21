Англия

Хавбек "горожан" поделился мыслями о последних поединках команды.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал успехи "горожан" в английской Премьер-лиге.

"Я считаю, что команда отлично играет, особенно в последних матчах. Мы хороши сейчас на всех позициях.

Мы здорово справляемся, атмосфера в раздевалке и клубе очень хорошая. Нам нужно стараться поддерживать ее на таком уровне. Впереди у нас сложные матчи, но мы постараемся выполнить свою работу", – цитирует Бернарду Силву The Independent.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка 20-го тура между Манчестер Сити и Астон Виллой (2:0).